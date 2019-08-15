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Общество

Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе

В Стругокрасненской средней общеобразовательной школе отремонтировали кровлю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на работы из бюджета Псковской области было выделено 8,7 млн рублей. Эти средства – часть тех денег, которые были выделены из федерального бюджета на ремонт социальных учреждений по итогам рабочей встречи Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Работы по кровле выполнила строительная организация «Гриал». Кроме кровли подрядчик установил мауэрлаты, стойки, коньковые прогоны, подкосы, обрешетки, а также полностью заменил испорченный шифер на металлочерепицу.

Работы были приняты без замечаний, заявили представители администрации учебного заведения.

«До этого года капитальный ремонт кровли ни разу не проводился в школе, во время сильных дождей крыша протекала. Очень сильно страдал верхний этаж здания, так как на стенах оставались следы. Это все причиняло дискомфорт как ученикам, так и педагогическому коллективу. Мы очень рады, что благодаря поддержке областных властей эта проблема решена, и уже 1 сентября школа встретит учащихся обновленной», - заявила директор школы Ксения Долгашева.

В новом учебном году в Стругокрасненской средней школе будет учиться 651 человек, из них 52 — пойдут в первый класс. В школе работают 47 учителей.  

Школу построили в 1960-х годах. В 2010 году в образовательном учреждении был отремонтирован первый этаж.

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