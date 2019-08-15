Двух туристок из Белоруссии нашли мертвыми в горах Грузии
Тела двух пропавших вечером 14 августа туристок из Белоруссии нашли мертвыми на вершине горы Тетнульди (край Самегрело — Земо-Сванети) в Грузии, пишет БЕЛТА.
Третью путешественницу удалось спасти, она получила травмы. О причинах трагедии пока не сообщается. Известно, что туристки были в составе группы альпинистов. Двум туристкам до 60 лет, а третьей – около 36. Поисковую операцию вели сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.