Интересные места Псковской области: Куда съездить в выходные

17:17, 16 августа 2019, ПАИ

Лето медленно, но верно подходит к концу, зато каникулы и отпуска пока продолжаются. Впрочем отдохнуть и съездить в интересные, живописные места Псковской области не воспрещается в любое время года. Для небольшого семейного путешествия в календарь заглядывать необязательно, изучите лучше карту и этот мини-навигатор. После его прочтения вам достаточно будет лишь выбрать направление по вкусу.

Усадьба Ореховно

Добро пожаловать в усадьбу Ореховно — первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики!



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно



Фото: Усадьба Ореховно





























Усадьба, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе. Александр проводил здесь детство, и его мама, влюбленная в родные псковские пейзажи, зародила в сыне интерес к природе и растениям. По прошествии лет известный ландшафтный архитектор вернулся к берегам реки Ореховницы, чтобы посадить сад в память о рано ушедшей маме.

Применив опыт и приобретенные знания, пять гектаров заброшенных огородов, сползающих к затянутому тиной ручью, Александр и его партнер Марк Думас превратили в цветущий сад.

Центральная точка сада отмечена усадебным домом — маленьким замком в нормандском стиле.

С одной стороны замок окружает итальянский сад, где на лужайке, засеянной ландышами, крокусами и подснежниками, каменный Амур сгибает лук. С другой же стороны — английский пейзажный парк со всеми традиционными чертами этого явления: нестрогостью линий, нетриженностью лип и извилистыми тропинками. На противоположном берегу реки разбит русский усадебный сад. Стриженые кусты перепутываются с нестрижеными, яркие краски бледнеют, и с холма на путника смотрит готический грот, сложенный из фрагментов фасада собора XII века.

Парк усадьбы Ореховно — это энциклопедия садовых стилей: английского пейзажного, итальянского и французского регулярных. Здесь можно встретить элементы, присущие многим образцам европейского садового искусства. Ореховно — это оммаж исторической усадебной культуре.

Растения в парке подобраны с учетом климатических особенностей этих широт. Вечнозеленым тису и самшиту нашлась замена в виде туи западной. Аллея из десятиметровых представителей этого редчайшего древесного сорта, завершающаяся классической балюстрадой, цитирует французский пейзаж с кипарисами. Есть в Ореховно и миниатюрный фрагмент итальянского сада эпохи Возрождения: с зеркальным регулярным парком, узорными посадками, боскетами, орнаментальными скульптурами.

Как добраться:

По трассе Е95 из Санкт-Петербурга в Белоруссию, после пересечения с трассой М9 в районе Рудо поворот направо в Гультяи, далее по указателю в деревню Ореховно.

По трассе Е96 из Белоруссии в Санкт-Петербург поворот налево по указателю «Ореховно 2,7 км».

На поезде Рига - Москва до станции Пустошка, далее на автомобиле.

Из Пскова на автомобиле, до Пскова можно добраться на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга

Контакты:

+7 921 703 02 45; orekhovno.ru; info@orehovno.ru.

182327, Псковская область, Пустошкинский район, деревня Ореховно

Режим работы:

Усадьба работает с мая по октябрь. Понедельник - воскресенье с 10:00 до 18:00, летом до 19:00.

Стоимость билетов: взрослый — 550 рублей; взрослый с экскурсией (от 15 человек) — 800 рублей; детский от 7 до 16 лет — 250 рублей; детский до 7 лет — бесплатно.

Парк активного отдыха «Мальская долина»

Уникальный парк активного отдыха расположился на территории памятника природы Псковской области – Изборско-Мальской долины. Долина сочетает необъятные просторы, потрясающие пейзажи, святые места и древние артефакты. Побывав здесь однажды, вы навсегда запомните необыкновенный вид на долину, покрытые густым лесом склоны, блеск воды Мальского озера. Редкую природную красоту дополняет памятник истории и культуры - Мальской монастырь.



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"



Фото: Парк активного отдыха "Мальская долина"























К вашим услугам гостевые дома, баня, кафе; горнолыжный и ватрушечный склон - зимой; верёвочный парк, квадросафари, велосипеды, лодки - летом.

Испытать острые ощущения позволит аттракцион «Полёт над Мальской долиной». Плавный горизонтальный полёт протяжённостью 400 метров проходит на высоте 30 метров, по пути можно успеть полюбоваться чудесными видами. Маршрут совершенно безопасный, его особенно любят дети. Так с вершины холма вы за считанные секунды доберетесь до верёвочного парка.

В Мальской долине оборудован один из крупнейших веревочных парков России. Здесь 14 маршрутов различной сложности общей протяженностью 2,5 км. Перепад высот от 1,5 до 10 метров.

Гости «Мальской долины» не уезжают отсюда без фотографий местных видов с панорамной площадки. В парке круглый год работает двухэтажное кафе с панорамными окнами. В меню - салаты, горячие рыбные и мясные блюда, супы, гарниры, кофе и напитки, мороженое.

Круглый год действует и мальская русская баня. Уникальный проект сочетает традиции классической русской бани, частичку японской культуры и европейский комфорт. Банный ансамбль идеально подходит для небольших компаний, предпочитающих неспешный и качественный отдых. Большой зал с камином, жаркая русская баня, бодрящая купель, терраса с видом на озеро. Настоящая «изюминка» банного шедевра - японская баня-бочка фурако подарит ощущение релакса и абсолютной гармонии.

Любоваться живописными пейзажами долины можно не только сверху, но и с водной глади озера. В верёвочном парке есть прокат лодок и катамаранов. Любители спокойствия и тишины оценят новый причал, с которого можно рыбачить. В Мальском озере водятся линь, язь, окунь, плотва, щука. Оборудовано место для купания.

Организован сервис путешествий. Популярностью пользуются поездки на квадроцикле. Гости в сопровождении опытного водителя могут отправиться к Мальскому монастырю. Маршрут проходит через дубовую аллею, широкое поле и родник с чистой ключевой водой. Предусмотрены и остановки для селфи в красивых местах.

Прогулка по заповедной зоне подарит много приятных ощущений. Летом здесь можно полакомиться малиной и земляникой, в августе в свободном доступе яблоки, груши и сливы. Настоящей находкой эти места станут и для ценителей «тихой охоты». В Мальской долине множество грибных мест, грибы можно найти даже в берёзовых рощах на территории парка.

Для компаний есть крытые шатры и беседка на склоне. Гости могут посвятить отдыху несколько дней, остановившись в кемпинговых домиках. Места для проживания оборудованы всем необходимым: кондиционер, пол с подогревом, чайник, холодильник, микроволновая печь, телевизор.

В зимнее время «Мальская долина» работает в режиме горнолыжного курорта. Одна из самых популярных забав в это время года – катание на ватрушках. Основной склон имеет протяженность 400 метров. Без сомнения, это одно из лучших мест для катания в Псковской области. Есть и маленькая горка для малышей.

В зимнее время открыты горнолыжные склоны разного вида сложности, включая учебный. Оборудование можно взять напрокат и пройти обучение у инструктора. На случай неснежной зимы в парке есть спецоборудование, позволяющее поддерживать склоны в заснеженном виде до апреля-мая. Гости парка могут воспользоваться трассой для беговых лыж и прогулкой на санях.

«Мальская долина» располагается в деревне Рогово Печорского района.

Справки и бронирование по номеру: +7 921 003 30 30.

Сайт: mdolina.ru

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Великие Луки. Псковская столица фонтанов

Давно не были в Великих Луках? Самое время съездить и познакомиться с фонтами южной столицы Псковской области. Великие Луки и фонтаны? Удивительно, правда? В этой поездке вы совершенно точно откроете для себя много нового.

После освобождения от фашистов город лежал в руинах. Из строя было выведено почти все городское хозяйство – жилой фонд, электростанция, бани, водоснабжение, больницы. Из 55 тысяч человек довоенного населения Великих Лук после освобождения в городе осталось всего 1200. В 1945 году он был включен в список 15 древнейших городов, подлежавших первоочередному восстановлению.

Каждый делал, что мог. «Отец» великолукских фонтанов Александр Логинов собрал команду из подростков. Они искали провода, выключатели, ролики, патроны и колючую проволоку. Обнаруженный локомобиль позволил запустить электростанцию. Через месяц все городские госпитали, хлебопекарня и городская баня были обеспечены электроэнергией.

В мае 1949 года благодаря Логинову в небольшом разбитом сквере торжественно открыли первый городской фонтан «Колос». Реостат, менявший цвета подсветки, шаговый переключатель, станцию управления, различные приспособления и технические решения мастер придумал сам и воплотил в жизнь вместе со своей командой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















23 августа 1960 года в Великих Луках появился фонтан «Каменный цветок». Интересно, что этот фонтан сложнее, чем кажется на первый взгляд. Его секрет кроется в калибровке водяных потоков и рисунке, складывающемся из них. В плане он представляет сложный четырёхугольник с семью цветами внутри: четырьмя малыми, двумя большими и одним главным.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















В 1948 году в Великие Луки перенесен прах Героя Советского Союза Александра Матросова. 25 июля 1954 года над его могилой установили памятник известного скульптора Евгения Вучетича. В 1971 году в городе открыт Музей боевой комсомольской славы имени Матросова, благоустроена площадь с голубыми елями и летней эстрадой. Тем временем Логинов снова работал над проектом нового фонтана: три зубчатых колеса разной высоты и диаметра в большой прямоугольной чаше символизировали преемственность трёх поколений. Фонтан, украсивший это место, так и назвали «Три поколения».



Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ







В 1974 году в Великих Луках открыт четвёртый, на этот раз цветомузыкальный фонтан «Факел». Его мелодия менялась в такт подсветке и игре струй.

Город не только поднимался из руин, но и отстраивался как областной центр. Специалисты тех лет создали неповторимый облик Великих Лук, неизменным украшением которого стали цветные фонтаны. В 1980 году на площади Калинина появился необычный фонтан с огромным футуристическим кольцом и несколькими малыми снопами струй по периметру.

Это была последняя работа Александра Логинова, прошедшего путь от электромонтёра до директора Великолукской электростанции, автора неоновых реклам, конструкций ламп уличного освещения и цветных фонтанов в Великих Луках, Пскове, Бресте, Пинске и Таллине. Технология творений Логинова была очень востребованной. Письма с просьбами создать фонтан известному мастеру приходили из Бийска, Ялты, Севастополя и Москвы.

Когда Александра Логинова спрашивали, для чего он занимается этой работой, он отвечал, что в год получает тысячу улыбок.

На родину патриарха Тихона

Посетив Великие Луки вы сможете отправиться также и на родину патриарха Тихона в Куньинский район, но прежде зайдите в великолукский собор Святителя Тихона, который своими архитектурными формами напоминает храм Христа Спасителя в Москве. Собор освятили совсем недавно - 26 августа 2016 года.

Храм находится на улице Гражданской,18/1. К нему можно добраться на маршрутках №1 и №3, а также пешком от автовокзала (30-40 минут) или железнодорожного вокзала (20 минут).

Василий Иванович Беллавин, будущий патриарх Московский и Всея Руси Тихон, родился 19 (1 февраля) января 1865 года в семье сельского священника. Его крестили в церкви Воскресения Христова в Клину Куньинского района, на этой же земле он делал первые шаги.

В 1869 году отца будущего патриарха (он был священником) перевели в Торопец Тверской губернии на служение в Спасо-Преображенскую церковь. Здесь Василий обучался в духовном училище, а затем продолжил получать образование в Псковской духовной семинарии и Петербургской духовной академии. Среди своих товарищей по Псковской семинарии имел шутливое прозвище «Архиерей». Друзья уважали его за блестящие успехи в науках и готовность помочь, особенно в составлении и исправлении многочисленных сочинений.

Пройдёт время, и этого потомка сельских священников и дьячков из российской провинции назовут «европейски просвещённым человеком», в разных странах будут восхищаться его образованностью, культурой и интеллигентностью.

В непростом 1917 году Тихону выпал жребий стать первым патриархом после восстановления этого института.

Экскурсионное обслуживание в Великих Луках можно заказать у туроператора «Саквояж».

Адрес: Великие Луки, улица Пионерская, д. 18

Телефон и почта: 8 (81153) 3-65-04; sakvoiay@mart.ru

Сайт: sakvoiay.ru.