Законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе одобрили в Эстонии

14:30, 15 августа 2019, ПАИ

15 августа правительство Эстонии одобрило законопроект об изменениях в закон об основной школе и гимназии и закон о гражданстве. Как пишет портал Delfi, если законопроект будет принят парламентом, школьникам больше не нужно будет сдавать государственные экзамены при окончании учебного заведения.

Эстонский язык по-прежнему нужно будет сдавать через экзамен, но на уровне законодательства это больше не будет являться обязательным условием для окончание основной школы. Кроме эстонского языка выпускники должны будут сдать тест на знание Конституции и основ функционирования общества.

«Я считаю, что это изменение в законе окажет положительное влияние на мотивацию учащихся и учителей. Вместо выпускных экзаменов государство предложит другие возможности для предоставления более содержательной обратной связи о том, какие знания и умения учащиеся приобрели в основной школе», - заявила министр Майлис Репс, добавив, что инициатива позволит снизить нагрузку на учащихся, которые заканчивают основную школу, а также уменьшить стресс, связанный с окончанием обучения.

В Министерстве образования и науки считают, что необходимо изменить систему оценки знаний и отказаться от экзаменов в основной школе. Эксперты уверены, что результаты вступительных экзаменов, которые проводят в гимназиях еще до выпускных испытаний в основной школе, никак не влияют при поступлении. Планируется, что в будущем каждая школа сможет сама принимать решение о том, получил ли учащийся основное образование.