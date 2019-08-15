Модные показы ждут гостей ТРК «Акваполис»

14:16, 15 августа 2019, ПАИ

18 августа в Пскове свои умения и навыки покажут участники проекта NW TOP MODEL. Площадкой для их выступления станет ТРК «Акваполис». Посетителей торгового центра ждут модные показы. Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, на большую сцену ребята выйдут с демонстрацией нескольких модных коллекций. Раскрывать детали, о каких именно брендах идет речь, авторы проекта не стали.

Поделились лишь информацией, что за плечами у участников безумные фотосессии и мастер-классы, и ребята готовы удивлять зрителей.

Мероприятие пройдет 18 августа в 16:00. Вход свободный.