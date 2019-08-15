На территории Кремля в Москве нашли авиабомбу

15:41, 15 августа 2019, ПАИ

На территории Московского Кремля 15 августа приостановили работу археологов из-за опасной находки, сделанной на территории ледяного погреба, сообщает ТАСС. В честь Дня археологов на объект были приглашены журналисты, однако всех их пришлось экстренно вывести с территории. Под большим слоем грунта была найдена авиационная бомба. Эксперты предполагают, что снаряд мог оказаться здесь в годы Великой Отечественной войны. Бомба не разорвалась.

Нашли ее при проведении работ при проведении строительных работ в Тайницком саду со стороны Москвы-реки. Когда-то здесь был так называемый ледник, где в царские времена хранились продукты. Сейчас рабочие под присмотром археологов снимали верхний слой грунта для последующей гидроизоляции.

К этому моменту снаряд обезврежен. Ни людям, ни постройкам в данной части Кремля ничего не угрожает.