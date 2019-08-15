Представившиеся сотрудниками банка мошенники списали с карт псковичей четверть миллиона рублей

16:23, 15 августа 2019, ПАИ

Сотрудники полиции Псковской области обращают внимание держателей банковских карт на работу мошенников в регионе. Только за минувшие сутки за помощью к стражам правопорядка обратились 6 человек. Это жители Великих Лук, Великолукского района, Порхова, Опочецкого района, Псковского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во всех случаях схема была примерно одинаковой — мошенники представлялись сотрудниками банка. Общая сумма, которую им удалось списать со счетов своих жертв, составила порядка 250 тысяч рублей.

Самая крупная часть средств была списана у 29-летней жительницы деревни Борисовичи Псковского района. Злоумышленник сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с карты женщины, предложил ей помощь с тем, чтобы якобы обезопасить вклад. Результатом такого общения стало списание с двух счетов псковички 90 тысяч рублей.

Чаще всего лже-сотрудники банка просят сообщить данные, в том числе код-подтверждение, которые пользователи получают в виде смс-сообщений. В некоторых случаях средства со счетов списываются, в других — тратяся мошенниками в интернет-магазинах уже через несколько минут после общения с жертвами по телефону.

«По всем фактам полицией возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются: установлено, что все номера, с которых звонили неизвестные, зарегистрированы в Москве», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.