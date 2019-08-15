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Судебные приставы взыскали долги с теплоснабжающей организации в Псковской области

Долги по газу, теплу и электроэнергии взыскали судебные приставы с теплонабжающей организации одного из районов Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, долг превышал 2 млн рублей. «Газпром межрегионгаз Псков» обратился в Арбитражный суд о взыскании средств за поставленные ресурсы. Исполнительное производство было возбуждено на сумму в 1 млн 727 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что судебным приставом был вынесен запрет на регистрационные действия с шестью автомобилями предприятия, а также вынесено ограничение на проведение расходных операций по кассе и взыскании средств.

В результате с банковского счета организации для погашения долга были списаны 1,7 млн рублей. Все средства уже поступили взыскателю.

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