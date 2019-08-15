Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе

17:12, 15 августа 2019, ПАИ

Останки 128 красноармейцев 3-й ударной армии, которые погибли во время Невельской наступательной операции осенью 1943 года, перезахоронили на воинском кладбище в деревне Турки-Перевоз Невельского района 15 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие прошло в рамках международной молодежной «Вахты памяти».

Поисковиков поблагодарил глава Невельского района Олег Майоров. «Вы выполняете уникальную работу — сохраняете память, передаете ее детям, делаете ее вечной в наших сердцах. Благодарю за вашу работу от всего Невельского района», — отметил он.

Начальник штаба поискового отряда «Гвоздика» Михаил Лазукин рассказал, что сейчас устанавливаются родственники 129-го бойца по фамилии Клименко, которые решат, где захоронить останки.Также рядом с останками одного из военнослужащих поисковики нашли фотоаппарат, который отправят в Казань. Там поисковики попробуют найти специалистов для восстановления снимков.

В будущем на воинском захоронении в Турки-Перевоз увековечат имена 69 бойцов, которых подняли из госпитального захоронения, располагавшегося неподалеку от деревни Торошково. Его удалось найти спустя 5 экспедиций после начала поисков благодаря местному жителю.

«В Турки-Перевоз самое крупное воинское захоронение Невельского района, мы уже пятый раз проводим тут погребение останков после проведения молодежной «Вахты памяти». Будем продолжать эту традицию», — подытожил Михаил Лазукин.

Международная молодежная «Вахта памяти» прошла в Невельском районе на берегу озера Белое в 12-й раз. Поисковые мероприятия проходят при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области. Участниками вахты стали более 100 поисковиков из Псковской области, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Республики Коми, а также Белоруссии и Латвии.