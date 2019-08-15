Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»

17:45, 15 августа 2019, ПАИ

Закуплено оборудования для будущего центра развития молодёжи «LOFT», который расположится в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram по итогам визита на объект.

«Реконструкция объекта затянулась из-за серьезных конструктивных дефектов, которые были выявлены на первом этапе работ, — рассказал губернатор. — Много времени ушло на доработку проектной документации и дополнительные мероприятия по укреплению фундамента и стен. Но, несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от проекта, за что ему огромное спасибо».

Михаил Ведерников отметил, что до конца 2019 года основные строительные работы будут завершены, после начнется отделка помещений и ремонт фасада. «Внешний облик здания серьезно не изменится, появится только подсветка», — уточнил он.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что в холодное время года подрядчик организует временное отопление, чтобы не останавливать отделочные работы внутри здания. Глава региона поручил разработать подробный план-график, в котором пропишут все виды работ и сроки их выполнения.

«Мы будем регулярно проверять ход работ, основной массив нужно сделать в этом году, — отметил Михаил Ведерников. — На весну 2020 года можно запланировать благоустройство территории вокруг «Лофта».

Губернатор подчеркнул, что администрация области и города Пскова окажет все необходимое содействие. «Это будет первый в регионе молодежный центр такого уровня, и мы сделаем все, чтобы работы были проведены максимально качественно», — заверил Михаил Ведерников.

Планируется, что внутри молодежного центра будет несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровая, переговорная и рабочая комнаты, арт-пространство и открытая кухня. На его базе откроется туристический центр, кофейня и музей киностудии «Ленфильм».

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым объект посетили глава администрации Пскова Александр Братчиков, генеральный директор «ДНТ-МСК» Юрий Ненашев, компания которого занималась разработкой проекта молодежного центра, а также исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи «Лофт» Антон Ковальский.