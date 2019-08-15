0
17:45
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
17:12
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
16:04
Псковская епархия заказала театру постановку
15:30
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
14:46
«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
12:24
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Еще новости
  • Коротко
Общество

Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»

Instagram Михаила Ведерникова

Закуплено оборудования для будущего центра развития молодёжи «LOFT», который расположится в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram по итогам визита на объект.

«Реконструкция объекта затянулась из-за серьезных конструктивных дефектов, которые были выявлены на первом этапе работ, — рассказал губернатор. — Много времени ушло на доработку проектной документации и дополнительные мероприятия по укреплению фундамента и стен. Но, несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от проекта, за что ему огромное спасибо».

Instagram Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что до конца 2019 года основные строительные работы будут завершены, после начнется отделка помещений и ремонт фасада. «Внешний облик здания серьезно не изменится, появится только подсветка», — уточнил он.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что в холодное время года подрядчик организует временное отопление, чтобы не останавливать отделочные работы внутри здания. Глава региона поручил разработать подробный план-график, в котором пропишут все виды работ и сроки их выполнения.

Instagram Михаила Ведерникова

«Мы будем регулярно проверять ход работ, основной массив нужно сделать в этом году, — отметил Михаил Ведерников. — На весну 2020 года можно запланировать благоустройство территории вокруг «Лофта».

Губернатор подчеркнул, что администрация области и города Пскова окажет все необходимое содействие. «Это будет первый в  регионе молодежный центр такого уровня, и мы сделаем все, чтобы работы были проведены максимально качественно», — заверил Михаил Ведерников.

Instagram Михаила Ведерникова

Планируется, что внутри молодежного центра будет несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровая, переговорная и рабочая комнаты, арт-пространство и открытая кухня. На его базе откроется туристический центр, кофейня и музей киностудии «Ленфильм».

Instagram Михаила Ведерникова

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым объект посетили глава администрации Пскова Александр Братчиков, генеральный директор «ДНТ-МСК» Юрий Ненашев, компания которого занималась разработкой проекта молодежного центра, а также исполнительный директор АНО «Центр развития молодежи «Лофт» Антон Ковальский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
15 августа 2019
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
15 августа 2019
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
Псковская епархия заказала театру постановку
15 августа 2019
Псковская епархия заказала театру постановку
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве

Идет загрузка...