В 2020 году в Дновском районе заработает система долговременного ухода

18:13, 15 августа 2019, ПАИ

Готовность к реализацию системы долговременного ухода (СДУ) оценила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе посещения Дновского и Моринского психоневрологических интернатов в Дновском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, такая система заработает в муниципалитете в 2020 году.

На встрече с начальником территориального отдела комитета по социальной защите области Татьяной Пахомовой, представителями социальных учреждений говорилось о том, что главная цель СДУ — обеспечить людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также оказать поддержку их семьям.

Отмечается, что к комплексу мер СДУ относят разработку методологии и единых стандартов, обучение как специалистов соцслужб, так и членов семьи, взаимодействие между учреждениями социальной и медицинской помощи.

Особое внимание председатель комитета обратила на важность охватить социальной помощью всех одиноких жителей муниципалитета старше 75 лет. «Наше «серебряное» поколение особенно нуждается во внимании и адресной помощи. Эту работу необходимо продолжать и развивать. В поле зрения нужно постоянно держать и наших ветеранов, и участников Великой Отечественной войны», — подчеркнула она.

В ходе осмотра соцуреждений Ольга Евстигнеева оценила условия, в которых живут постояльцы, пообщалась с коллективом и пожилыми людьми.