Мотоциклист пострадал в ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
15 августа в Пскове на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль Lada Samara столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП серьёзно пострадал водитель мотоцикла.
Пострадавшего госпитализировали в больницу на машине скорой помощи. В данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские. Они выясняют причины ДТП.