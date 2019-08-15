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Квадроцикл стоимостью более 1 млн рублей украли в Гдовском районе

Квадроцикл стоимостью 1 млн 200 тысяч рублей украли неизвестные в деревне Сосно Гдовского района, которая расположена на берегу Чудского озера.

Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, кража произошла в ночь на 14 августа. Собственником дорогостоящей техники является 69-летний дачник из Ленинградской области.

Квадроцикл был припаркован у дома в тот момент, когда преступники оттащили его на своем автомобиле.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. За совершение этого преступления, относящегося к категории особо тяжких, предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Сейчас проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц и похищенного транспортного средства.

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