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Общество

Экзамен на готовность

С 12 августа в Пскове начала работать городская комиссия по приёмке образовательных учреждений к новому учебному году под руководством начальника управления образования администрации города Анны Кузыченко. В течение недели комиссия, в состав которой входят представители управления образования Пскова, Роспотребнадзора, сотрудников МЧС и УМВД, городского совета родительской общественности, общественных организаций, должна проверить 90 учебных учреждений: школы и детские сады. По итогам проверок каждого образовательного учреждения составляется акт о готовности или неготовности к новому учебному году, который направляется в федеральный центр. 15 августа вместе с городской комиссией три школы города — №12, 20 и 21 — посетили исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов, депутаты Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов и Сергей Федоров, а также журналисты. Вместе с ними с подготовкой школ к новому учебному году ознакомились корреспондент и фотограф Псковского агентства информации.

Дошкольное образование и благоустройство территории

Средняя общеобразовательная школа № 12 имени героя России Алексея Ширяева (улица Труда, 25) — одно из немногих учреждений города, в котором есть и дошкольное образование. Для детей от 6 до 7 лет предназначен весь первый этаж учреждения, где их готовят к школьной жизни. Директор школы Виктор Аксёнов рассказал, что в школе обучается 767 человек, а в дошкольном отделении — ещё около 100. Каждая группа рассчитана на 33 ребёнка. В группах предусмотрены спальные помещения с кроватями, санузлы, интерактивные доски и всевозможные образовательные инструменты, которые необходимы для полноценного развития будущих школьников. После осмотра дошкольного отделения городская комиссия оценила и подготовку в целом школы №12.

В частности, комиссия осмотрела медкабинет, музей школы, спортивный зал, где проведён косметический ремонт, образовательные кабинеты, столовую, где были заменены жарочные шкафы. Елена Полонская поинтересовалась, как в школе организованно питание детей, и кто является поставщиком. Директор учреждения отметил, что услуги по доставке еды оказывает организация «Здоровое питание». Нареканий к его работе нет. Кроме того, Виктор Аксёнов рассказал, что при подготовке к новому учебному году были заменены окна двух лестничных пролётов и ещё 29 оконных блоков в классах. На эти цели из бюджета были выделены 624,9 тысяч рублей. Также, по его словам, на подготовку к учебному году были выделены ещё 124,8 тысяч рублей, на которые, в частности, были покрашены все помещения школы.

Благоустраивается также и территория школы. Так, ещё в прошлом году благодаря благотворителям на территории учреждения появилась спортивная площадка. В планах у руководства школы открыть на пришкольной территории стадион. Елена Полонская отметила, что проблема отсутствия пришкольного стадиона существует у многих городских школ, однако этот вопрос уже прорабатывается. Псковская городская Дума уже дала поручение по разработке двух типовых площадок для больших и малых стадионов в городе.

По итогам осмотра школы №12 Елена Полонская отметила, что была проведена большая работа по подготовке учреждения к новому учебному году. По её словам, во всех образовательных учреждениях, которые она уже успела посетить, ежегодно улучшается материально-техническое состояние. «Большая работа в образовательных учреждениях муниципалитета идёт по замене окон, благоустройству площадок, замене ограждений, ремонту спортивных залов, пищеблоков, отдельное внимание уделяется ремонту санузлов», - подчеркнула и. п. главы Пскова.

  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова
  • Проверка готовности школ Пскова к новому учебному году
    Фото: Дарья Хваткова

Елена Полонская также отметила, что при приёмке образовательных учреждений городская комиссия, в первую очередь, уделяет внимание безопасности детей, соответствию пожарным и санитарным нормам. «По нацпроекту «Образование» 732 млн рублей поступят в Псковскую область благодаря целенаправленной работе главы региона Михаила Ведерникова с федеральным центром. На эти средства, в том числе, в псковских школах будет проведена модернизация материально-технической базы», - подчеркнула она.

Спорт — норма жизни

В этот день городская комиссия вместе с псковскими властями и журналистами провела приёмку и естественно-математического лицея №20 (улица Текстильная, 18). Директор учреждения Татьяна Савченкова рассказала, что в школе обучается более 1 тысячи 200 человек. В школе функционируют две смены: во вторую учатся только начальные классы. По её словам, к новому учебному году уже подготовлены учебные кабинеты, произведена замена дверей, в ряде кабинетов отремонтированы стены и пол. «Все учебные кабинеты готовы принять наших детей», - подчеркнула она.

Директор школы также отметила, что в этом году удалось заменить пять окон и решить проблему с ремонтом ограждения. «Подрядчик работает хорошо, я надеюсь, что контракт будет выполнен в срок», - сказала она.

Татьяна Савченкова также рассказала, что в лицее развита спортивная составляющая. «Мы хорошо обеспечены спортивным инвентарем, работают сильные учителя. Ребята занимаются в разных секциях и показывают хорошие результаты», - отметила директор и добавила, что в этом году был покрашен спортзал учреждения, а также установлена сетка для волейбола.

В ходе осмотра школы, городская комиссия, как и в каждом другом псковском образовательном учреждении, оценила подготовку лицея по разным критериям. Так, представители МЧС проверяли работоспособность и исправность автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных выходов и соответствие планов эвакуации на случай возникновения пожаров, наличие и исправность первичных средств пожаротушения — огнетушителей. Кроме того, другие специалисты комиссии оценили общее состояние помещений и территории, качество выполненного ремонта, готовность каждого учебного кабинета, санитарное состояние помещений и антитеррористическую защищенность образовательного учреждения.

Всего в рамках подготовки к новому учебному году школе №20 из бюджета были выделены 2 млн 622,8 тысяч рублей, из них 2 млн — на ремонт ограждения, 438,3 тысячи рублей — на ремонт системы отопления, 184,5 тысяч рублей — на прочие работы по подготовке к новому учебному году.

Сделано с душой!

Также в этот день городская комиссия вместе с псковскими властями и журналистам посетили социально-экономический лицей № 21 имени героя России Сергея Самойлова (Сиреневый бульвар, 15). В ходе осмотра учреждения были оценены класс для детей с ограниченными возможностями и другие благоустроенные кабинеты, капитальный ремонт спортзала и многое другое. Так, директор учреждения Виктория Быстрова рассказала, что в школе обучаются дети с ограниченными возможностями. Для того чтобы им было легче «грызть гранит науки», в школе для них подобрали специальное помещение, отремонтировали его, а также установили пандус. Помимо этого проверяющие осмотрели пришкольную территорию, которая благоустраивается, в том числе, благодаря депутату Дмитрию Барабанову. Глава городской администрации Александр Братчиков поинтересовался, имеется ли на территории школы велосипедная парковка. Директор учреждения ответила, что пока парковки нет, но в перспективе её планируется установить.

Также проверяющие осмотрели капитально отремонтированный спортивный зал. На его ремонт были выделены 1 млн 141,1 тысяч рублей. Посетили проверяющие и столовую, где были заменены столы, а также актовый зал, где при поддержке Дмитрия Барабанова приобретены кресла. «Но хотелось бы денег и на сцену», - отметила директор и добавила, что в школе ведётся военно-патриотическое воспитание, есть два класса юнармейцев, функционирует своя программа дополнительного образования для тех, кто планирует после школы поступать в военные вузы.

В ходе осмотра холлов учреждения Александр Братчиков предложил разместить на стенах фотографии, плакаты с достижениями бывших и нынешних учеников. «Выглядеть будет достойно, и стены не будут пустыми», - сказал он. Директор учреждения согласилась с предложением и пообещала его выполнить.

Присутствующие на осмотре школы родители выразили благодарность депутату гордумы Дмитрию Барабанову за помощь учреждению и начальнику управления образования администрации Пскова Анне Кузыченко. «Школа с каждым годом по чуть-чуть преображается. Но у нас есть просьбы. Это установка забора, замена окон и установка спортивной площадки», - отметила одна из родителей.

Анна Кузыченко пояснила, что забор вокруг школы будет установлен в 2020 году. «Пожелания ваши понятны. Очень приятно, что родители участвуют в работе школы. Я думаю, что мы будем максимально помогать вам, потому что это позитивно скажется на работе учреждения и воспитании подрастающего поколения», - отметил сити-менеджер Пскова.

Директор школы в свою очередь пообещала городским властям выполнять все поручения и пожелания, чтобы «выращивать» в школе патриотов. Она также отметила, что все изменения в школе стали возможными не только благодаря городским властям, но и работникам лицея и родителям школьников. «Сделано с душой!» - подчеркнула она, и добавила, что ученики лицея также внесли свою лепту. «Мы очень благодарны, что у нас есть такие родители и ребята, которые душой ратуют за наш лицей», - отметила директор учреждения.

По итогам осмотра школы №21 глава администрации Пскова Александр Братчиков, депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов и начальник управления образования администрации города Анны Кузыченко поделились с журналистами своими впечатлениями от приёмки школы. В частности, Дмитрий Барабанов отметил, что администрация города, Псковская городская Дума и руководство Псковской области активно помогает лицею решать проблемы. «В прошлом году мы обновили актовый зал благодаря помощи городской администрации. На следующий год запланированы порядка 1 млн рублей на остекление. Запланировано новое ограждение по периметру школы. Также в планах установка спортивного городка, - сообщил депутат. - Безусловно, работы в школе много, но радует то, что на школу наконец-таки обратили внимание, и последние три года пошел финансовый поток, который позволяет, в том числе, реконструировать и перестраивать классы».

По мнению же Александра Братчикова, исходя из тех средств, которые выделены из бюджета, в школе №21 многое сделано. «Я думаю, что через три-пять лет школа будет в идеальном состоянии», - отметил он. Также сити-менеджер добавил, что решил посетить эту школу в связи с тем, что рядом с ней идёт реконструкция улицы Юности, которая должна быть введена в эксплуатацию до 25 августа. «Строится большой микрорайон. Количество детей, которые будут ходить в эту школу, будет увеличиваться. Я думаю, что этой школы будет мало, поэтому необходимость строительства новой школы здесь очень высока. Мы будем планировать здесь строительство большой новой школы, такой же по размерам как в Борисовичах», - сообщил глава администрации Пскова.

В свою очередь Анна Кузыченко отметила, что городская комиссия в ходе приёмки школ проверяет не только требования пожарной и санитарной безопасности, но и эффективность освоения денег, которые были выделены на подготовку к новому учебному году. «Школа №21 к 1 сентября однозначно готова. Это образовательное учреждение у нас из года в год стабильно обновляется», - сказала она. По её словам, за последние три года школа №21 начала набирать обороты по материально-техническому оснащению. В частности, происходит развитие доступной среды и больших пространственных мест: спортзала, актового зала и пищеблока. «Для нас это очень значимые вложения. Одно дело, когда мы подкрашиваем и ремонтируем отдельные кабинеты, что тоже очень важно, другое — когда ремонтируются такие большие пространства, как спортивный и актовый залы», - отметила Анна Кузыченко и добавила, что в школе №21 этот ремонт выполняется благодаря депутатской поддержке и муниципальному бюджету.

Анна Кузыченко также сообщила, что подготовка образовательных учреждений Пскова к новому учебному году велась в течение лета в плановом режиме. «У нас на сегодняшний день практически 100% составляет готовность школ к новому учебному году. Осталось два дня приёмки. Но я уверена, что отрицательных сюрпризов не будет», - подчеркнула она.

***

В 2019 году в Пскове на ремонты в учреждениях образования были выделены 45 млн 133,9 тысяч рублей, из них 25 млн 431,7 тысяч — на детские сады и 19 млн 702,2 тысяч — на школы. На выделенные средства образовательные учреждения не только выполнили стандартные работы по подготовке к учебному году, но и провели ряд текущих и капитальных ремонтов.

В ходе осмотра трёх псковских школ члены городской комиссии, псковские власти и журналисты положительно оценили готовность учреждений к новому учебному году. 16 августа приёмка образовательных учреждений Пскова будет завершена, и, если комиссия не выявит никаких недочетов, то все 90 учреждений города распахнут свои двери для детей.

Леонид Шепталин
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