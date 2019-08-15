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Общество

536 нарушений земельного законодательства выявлены в Псковской области

С января по июль текущего года управление Росреестра по Псковской области провело 971 проверку соблюдения требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявило и зафиксировало 536 нарушений собственниками земельного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выданы 455 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 312 дела об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 258 правонарушителей, а устранены 192 нарушения. Сумма наложенных штрафов составила 2 млн 744,1 тысяч рублей.

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