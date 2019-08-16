Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта»

09:02, 16 августа 2019, ПАИ

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил, что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта. Об этом пишет газета «Известия».

В таком документе надо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные. Это интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов.

Также для каждого аэропорта должна быть выработана индивидуальная программа обеспечения орнитологической безопасности. При этом специалист обратил внимание на то, что только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц решить проблему невозможно.

В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова, который в настоящее время руководит аэропортом Жуковский, заявили, что аэродром «Раменское» сертифицирован Росавиацей по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение полетов. «Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», — объяснили в институте.

Там отметили, что на аэродроме работает комплекс биоакустического оборудования. Он включает приборы, имитирующие звуки пернатых, предупреждающие об опасности и крики хищных птиц, шумовые установки, отпугивающие птиц имитацией звуков выстрелов и другие приборы.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Квартальнов рассказал, что август — как раз то время, когда молодые чайки становятся на крыло и вместе с родителями летают в поисках корма. «Стаи увеличиваются, могут насчитывать несколько сотен особей. Такой толпе трудно прокормиться, поэтому они летают далеко от колонии. Ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля. Летят они не всегда прямо, часто их просто ветер сдувает, поэтому, скорее всего, они и оказались на территории аэропорта», — рассказал он.