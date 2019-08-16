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Общество

ТОСы появятся в каждом районе Псковской области в 2019 году

Алексей Кириллов

В 2019 году во всех районах Псковской области появятся органы территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова.

Председатель ассоциации ТОС Псковской области отметил, что в некоторых районах региона пока ещё нет органов территориального общественного самоуправления, но, по его словам, к концу года они появятся во всех 24 муниципальных районах Псковской области.

По словам Алексея Кириллова, органы территориального общественного самоуправления реализуют в Псковской области проекты по повышению комфортности городской среды и «создают механизмы прямого участия граждан» в формировании общественных пространств, что является одной из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда».

С конца мая 2018 года в Псковской области были созданы порядка 50 ТОСов. С их помощью псковичи участвуют в благоустройстве городской среды, в том числе привлекают финансирование на эти цели.

Об опыте создания ТОСов в Коми и почему в Псковской области больше перспектив для создания ТОСов, чем на Севере России, читайте здесь>>>

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