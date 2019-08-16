Парковую зону у Мирожского монастыря благоустроят в 2020 году

11:16, 16 августа 2019, ПАИ

Около 18 млн направят на благоустройство парка, расположенного между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, работы планируется завершить до 15 октября 2020 года.

Подрядчику, которого сейчас ищут, предстоит электрофицировать парк и установить элементы освещения. Кроме этого, необходимо отремонтировать пешеходные мостики и построить новые, обустроить пешеходные дорожки, а также отремонтировать очистные сооружения и установить скамейки и урны. В парке высадят новые деревья: березы, клены, ивы и черемухи.

Благоустройство пройдет в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония»: 90% составит грантовое финансирование, а 10% стоимости работ профинансирует муниципальный бюджет. Прием заявок завершится 26 августа.