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Общество

Около 60 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области

На полях Псковской области идёт уборочная кампания: на сегодняшний день намолочено около 60 тысяч тонн зерна с площади почти 13 тысяч гектаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также на данный момент сельскохозяйственные предприятия Псковской области собрали более 80 тонн овощей открытого грунта и накопали порядка 940 тонн раннего картофеля. Кроме того, валовое производство рапса составило более 11 тысяч тонн.

Наибольшая урожайность по зерновым и масличным культурам отмечается в Островском, Пушкиногорском и Паталовском районах. Так, в Островском районе урожайность зерновых составила 76 центнеров с гектара, масличных — 38. В Пушкиногорском районе урожайность зерновых — 67 центнеров с гектара, масличных — 36. В Пыталовском районе с одного гектара собрали 63 центнера зерновых культур, масличных — 28.

В 2019 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в Псковской области с учётом озимого сева составляет около 40 тысяч гектаров, рапса — почти 8 тысяч гектаров, картофеля — около 2 тысяч гектаров.

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