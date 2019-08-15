Находившихся в розыске граждан задержали в Пскове

11:32, 16 августа 2019, ПАИ

В Пскове на улице Пушкина сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержали двух граждан, находящихся в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодых людей, которые при виде стражей правопорядка попытались скрыться. Попытка не увенчалась успехом, мужчин задержали.

Выяснилось, что местные жители 30 и 37 лет находятся в розыске из-за уклонения от лечения от наркомании. Мужчин передали сотрудникам полиции.