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Общество

ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам

ВТБ изменил минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам в рамках программы «Победа над формальностями». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, теперь при взносе 30% от стоимости объекта недвижимости клиент может получить решение по ипотеке по двум документам. Специальное предложение действует до 30 сентября 2019 года.

Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. При этом регистрация заемщика в регионе приобретения недвижимости не обязательна. Предложение банка позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке, апартаменты по ставке от 9,45% годовых, а также рефинансировать ранее оформленный кредит. Деньги могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей.

«Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию услуг для клиентов банка. Поэтому ипотеку по двум документам – паспорту и СНИЛС – мы оформляем теперь с первоначальным взносом от 30%. К примеру, если заемщик покупает квартиру за 4 млн, ему достаточно иметь 1,2 млн рублей собственных средств. Ежемесячный платеж по такому кредиту на 15 лет составит порядка 30 тысяч рублей, а от подачи заявки до получения ипотеки пройдет всего два дня. На наш взгляд, такие условия позволят семьям решить свой жилищный вопрос в сжатые сроки и с максимальной выгодой», – заявил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

По итогам первого полугодия 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 20 тысяч сделок на 50 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регионами-лидерами по объему выдач в рамках программы за январь-июнь стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Краснодарский край.

Помимо возможности совершить ипотечную сделку всего по двум документам ВТБ предлагает широкую линейку программ для самых разных категорий клиентов. Требования к первоначальному взносу при этом также комфортны – самостоятельно необходимо оплатить от 10% до 20% стоимости жилья. Кроме того, при расчете первоначального взноса может учитываться сумма материнского капитала.

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