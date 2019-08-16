Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым

13:59, 16 августа 2019, ПАИ

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд стала героиней программы «А поговорить?..» на Youtube-канале журналистки Ирины Шихман (530 тысяч подписчиков).

Выпуск вышел на канале 16 августа. Ирина обсудила с Юлией предстоящую премьеру пьесы Чехова «Дядя Ваня» в «Театре Наций», где служит Пересильд, пожары в Сибири и экологию. Также темами для разговора стали съёмки фильма «Битва за Севастополь», отношение Юлии к политике, звёздность, о первом времени в Москве, впечатления и ночевки на вокзалах. Актриса рассказала об убийстве отца и отношениях с отчимом. В какой-то момент она расплакалась из-за воспоминаний. Пересильд не стала уходить от ответа об отношениях с режиссером Алексеем Учителем и сложных по началу взаимоотношениях с режиссером, художественным руководителем Псковского академического театра драмы Дмитрием Месхиевым.

На вопрос «Из какого города ты уезжала? Он был таким как сейчас?» Юлия ответила: «Нет, он не был таким. Я уезжала из ада. Заканчивались 90-е, был уже 2000-й, но до Пскова он только докатывался. Стреляют. ВДВ. Алкоголики. Драки. Наркоманы. На городской дискотеке просто могли начать стрелять. Такое было несколько раз. Это же приграничный город, это продавалось в ларьке рядом с «Баунти». И сейчас я приезжаю туда и вижу набережные. Финский парк - просто Европа какая-то. Велосипеды! В аренду!»

В интервью подробно обсудили и отношение Юлии к чеченской войне. «Если я в Пскове начну какие-то разговоры про Чечню «А зачем это надо было? Погибли люди!», то меня растопчут и размажут и скажут, что я дура. И я их пойму. Бессмысленно начинать этот разговор. Потому что это Родина, это военные».

По словам Юлии, сейчас, когда она приезжает в Псков и люди, которые говорили ей, что она бездарь и поступила в театральный «через постель», заявляют «мы знали, ты - наша звёздочка». Юлия объяснила, почему именно в Пскове дебютировала как режиссёр, как ставила «Каштанку» на псковской сцене.

«У меня всегда ностальгия по Пскову. Мне дико не хватает этого города, этих людей, общения с ними, опускания на Землю. Я суетливый человек, начитаюсь «Фейсбука», а меня потом ночью мечет от того, что «всё плохо», - призналась Пересильд. - Псков мне помогает «подышать». Уточки, древние стены - смотришь на это и думаешь «всё тлен». Время на такие размышления тоже нужно».