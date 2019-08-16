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Общество

Добровольцев приглашают на субботник в псковский зооприют «Лесопилка»

Приют для безнадзорных животных «Лесопилка» в Пскове (улица Новгородская, 7) приглашает добровольцев принять участие в субботнике 17 августа в 12:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие приурочено к Международному дню бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа.

Зооприюту требуется помощь в расчистке территории за ангаром, куда планируется затем перенести часть будок. Кроме этого, добровольцам предстоит покрыть будки раствором, защищающим дерево от дождей и влаги, утеплить стену кошачьего отделения, замазать образовавшиеся в кладке щели цементным раствором, собрать дрова в мешки и перенести их в сухое место, помочь в уборке территории приюта.

«Форма одежды - рабочая, можно захватить перчатки. «Релакс» под кошачьи песни, обнимашки с жителями приюта, чай с печеньками, приятную усталость и много общения гарантируем», - отметили зоозащитники.

Субботник пройдет в рамках просветительского городского фестиваля «Среда обитания», посвященного гуманному сокращению численности бездомных животных. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.

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