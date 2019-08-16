Изменился адрес предоставления госуслуг в комитете по экологии Псковской области

12:43, 16 августа 2019, ПАИ

В комитете по природным ресурсам и экологии администрации Псковской области изменился адрес предоставления государственных услуг и приёма граждан отдела охраны окружающей среды, экологической экспертизы, нормирования и государственного учёта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете.

Теперь ведомство осуществляет предоставление государственных услуг и приём граждан на улице Некрасова, 23 на втором этаже в кабинете № 20 и на 3 этаже в кабинете № 35. Ранее предоставление госуслуг и приём граждан проходил на улице Петровской, 51 в кабинете № 718.