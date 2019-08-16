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Политика

17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю

17 обращений поступило с момента запуска 8 августа «горячей линии» для избирателей в Псковской области на 12:00 16 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Она рассказала, что из общего числа обращений приняты 9 звонков информационного характера, 6 — социально-бытового, один — юридического и одна необоснованная жалоба из Новоржевского района.

Неля Лебедева отметила, что граждан интересует: какие выборы проходят в Пскове и какие кандидаты участвуют в выборном процессе, почему мало информации о выборах, можно ли в Пскове проголосовать за кандидата через сеть Интернет, можно ли проголосовать досрочно и как это сделать, будут ли наблюдатели и на каких избирательных участках.

По социально-бытовому направлению, традиционно, пояснила Неля Лебедева, преобладают жалобы. Больше всего граждане выражали свое недовольство на качество медицинского обслуживания. Она уточнила, что все подобные обращения систематизируют и направят в комитет по здравоохранению Псковской области.

По поводу необоснованной жалобы Неля Лебедева рассказала, что на «горячую линию» позвонила женщина из Новоржева, которая имеет временную регистрацию в Псковской области. Она рассказала, что ей не разрешают проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. Оператор линии разъяснил гражданке, что в соответствии с законодательством у нее нет такого права в связи с временной регистрацией, и добавил, что она может принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 работатет с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8:00 до 22:00.

8 сентября в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести муниципальных образований и выборы в органы местного самоуправления.

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