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Общество

Роскачество назвало признаки фейковых отзывов

Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в интернете отличить фальшивые отзывы от настоящих, сообщает ТАСС.

В частности, специалисты рекомендуют настороженно относиться к тем отзывам, которые переполнены общими фразами или, наоборот, подробными фактами. В фальшивых отзывах очень часто упоминается название компании и товара, так как это увеличивает продажи.

Также эксперты советуют россиянам обращать внимание на обилие употребление слов «самый лучший...», «убедитесь сами», «низкие цены» и другие похожие на эти слова.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей.

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