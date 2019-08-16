Роскачество назвало признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в интернете отличить фальшивые отзывы от настоящих, сообщает ТАСС.
В частности, специалисты рекомендуют настороженно относиться к тем отзывам, которые переполнены общими фразами или, наоборот, подробными фактами. В фальшивых отзывах очень часто упоминается название компании и товара, так как это увеличивает продажи.
Также эксперты советуют россиянам обращать внимание на обилие употребление слов «самый лучший...», «убедитесь сами», «низкие цены» и другие похожие на эти слова.
По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей.