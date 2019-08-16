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Общество

Более 1700 детей повторили правила электробезопасности в загородных лагерях Псковской области

Летом 2019 года 1749 детей повторили правила электробезопасности во время отдыха в загородных лагерях в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» провели тематические занятия в детских учреждениях отдыха и оздоровления в рамках комплексных Дней безопасности, которые организуются совместно энергетиками, сотрудниками подразделений ГУ МЧС России по Псковской области и ВДПО.

Беседы по электробезопасности нацелены на актуализацию знаний о правилах поведения вблизи электросетевых объектов и обращения с бытовыми электроприборами. Многие ребята изучали эти правила на уроках и внеклассных занятиях в течение учебного года, поэтому беседы в лагерях проводятся в формате интерактивного тестирования. Разбирая конкретные жизненные ситуации, дети повторяют правила поведения во время грозы, основы безопасного использования электробытовых приборов и порядок действий при обнаружении оборванного провода. Большой интерес у ребят традиционно вызывает практическая часть занятий, когда можно потренироваться в ходьбе специальным электробезопасным «гусиным шагом» и посмотреть на функционирование оборудования, которое энергетики используют в своей работе.

Всем участникам интерактивных занятий для закрепления полученных знаний вручаются подарки от «Псковэнерго»: книжные закладки с памятками по электробезопасности, тетради и красочные плакаты.

В целом в рамках комплексных занятий детям предлагается повторить правила безопасности в различных ситуациях: при возгорании, на водном объекте, при обращении с электричеством. Каждый тематический блок подготовлен и проводится специалистами в данной сфере. Для проведения практических занятий и демонстрации возможностей оборудования и спецтехники привлекаются сотрудники пожарно-спасательных подразделений и производственный персонал электросетевого предприятия.

Интерактивные занятия по детской безопасности организуются по комплексной программе профилактики электротравматизма, реализуемой в филиалах «Россети Северо-Запад», а также в рамках совместного проекта «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и ВДПО.

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