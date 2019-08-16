Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ

14:25, 16 августа 2019, ПАИ

В сентябре на базе Псковского государственного университета откроется центр комплексного изучения проблем региональной безопасности. Он появится благодаря договоренностям врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной с директором института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования России.

В созданном центре будет вестись работа по анализу условий, от которых зависит развитие Северо-Западного региона России. В том числе, эксперты будут проводить анализ конкретных проблем развития Пскова и Псковской области, подготовку аналитических материалов для администраций области и города по проблемам пространственного развития.

По словам Валерия Гарбузова, комплексный анализ проблем региональной безопасности, предполагающий изучение ее различных аспектов на междисциплинарной основе позволит сформулировать новые подходы к разработке практической региональной политики.

В рамках работы центра комплексного изучения проблем региональной безопасности специалисты института США и Канады РАН будут читать лекции и спецкурсы для студентов исторического факультета и руководить их квалификационными работами. Помимо этого в центре будут проводиться различного уровня научные и научно-образовательные мероприятия, включая конференции и семинары для преподавателей и учителей истории.