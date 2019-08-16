Любителю горячительных напитков в Псковской области грозит до 7 лет лишения свободы

15:09, 16 августа 2019, ПАИ

В Кунье местный житель ударил топором своего знакомого, с которым распивал спиртное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что в конце июня 2019 года обвиняемый вместе с приятелем распивал спиртное у себя дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс потерпевшему два удара клинком железного топора по голове. Своими действиями мужчина причинил легкий вред здоровью потерпевшему.

Этот же мужчина в конце июня 2019 года, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, залез в сарай в деревне Наумово Куньинского района. Оттуда он похитил имущество, которое принадлежало хозяйке постройки.

Прокурор Куньинского района направил в суд дело, возбужденное в отношении жителя Куньи по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет с ограничением свободы до полутора года и со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Санкция второй — наказание в виде лишения свободы до двух лет.