Детскую музыкальную школу №5 планируют отремонтировать в Пскове

16:55, 16 августа 2019, ПАИ

В Пскове городские власти намерены помочь детской музыкальной школе №5 с ремонтом. Об этом было объявлено в ходе рабочего визита в учреждение исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поводом для выезда на объект послужило обращение директора учреждения Светланы Васильевой с просьбой оказать содействие в ремонте учебных помещений.

В ходе осмотра учреждения заслуженный работник культуры России, педагог школы, ее директор с 1991 по 2017 годы Мирон Литвак и нынешний директор учреждения Светлана Васильева сообщили, что в школе необходимо заменить окна, которые пришли в негодность и не открываются. По их словам, в жаркую погоду в учебных кабинетах нечем дышать.

Также в учреждении есть проблемы с актовым залом. «Из-за пришедших в негодность межпанельных швов зимой в актовом зале бывает настолько холодно, что в нем невозможно долго находиться без уличной одежды, - рассказала Светлана Васильева. - А в дождь вода с крыши просачивается через стыки в актовый зал и примыкающие к нему помещения, что может привести к короткому замыканию в электропроводке и, соответственно, к пожару».

Мирон Литвак подчеркнул, что детская музыкальная школа №5 — единственная во всей России специализированная музыкальная школа духовых инструментов, которая готовит будущих музыкантов для духовых оркестров, в том числе и военных. «Наша школа — один из центров культуры города. А вот здание, в котором сейчас мы размещаемся, было построено еще в 1989 году. И с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали», - добавил он.

Осмотрев все помещения учреждения, и. п. главы Пскова согласилась с тем, что здание нуждается в ремонте, в первую очередь — актовый зал. «Необходимо подготовить смету расходов и на частичный ремонт актового зала, чтобы исключить все проблемы, связанные с протечками, и на замену окон. Уверена, что мы найдем возможность изыскать в бюджете необходимую сумму, и будем постепенно решать эти проблемы», - отметила Елена Полонская.

Также в рамках встречи Елена Полонская обсудила с директором и педагогом учреждения благоустройство прилегающей к школе территории. В настоящий момент возле школы находится пустырь. Светлана Васильева отметила, что мечтает о появлении небольшого красивого сквера. И. п. главы Пскова предложила учреждению подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», прием заявок по которой возобновят с 1 сентября. Елена Полонская пообещала оказать содействие в участии школы в этом проекте.