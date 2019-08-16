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Общество

Участок дороги от трассы М-20 до Опочки отремонтируют к 31 октября

К 31 октября будет отремонтирован участок автомобильной дороги от федеральной трассы М-20 до Опочки, проходящий по автодороге Опочка — Невель до границы с Белоруссией. Соответствующий аукцион по выбору подрядчика на ремонт дороги уже объявлен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на единую информационную систему в сфере закупок.

Согласно конкурсной документации начальная максимальная цена контракта составляет около 8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Данный ремонт будет выполняться за счёт сэкономленных средств в рамках проведения предыдущих аукционов.

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