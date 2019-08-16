Территорию у школы №24 благоустроят в Пскове

17:39, 16 августа 2019, ПАИ

В Пскове в ближайшее время начнётся благоустройство общественного пространства между детскими садами №48, №50 и школой №24 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контракты на проведение работ по благоустройству уже разыграны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, организация «Чистый двор» выполнит работы по благоустройству участка. В частности, подрядчик построит велопарковку, озеленит участок, заменит асфальт площадок и тротуаров, установит бортовые камни, малые архитектурные формы и ограждения. На эти цели выделены 9,5 млн рублей.

Обустройством наружного освещения на данной территории будет заниматься организация «Стройтемп». С подрядчиком заключен контракт на сумму около 1,5 млн рублей. Согласно контракту, региональное государственное учреждение «Управление капитального строительства» будет осуществлять функции строительного контроля по выполнению работ.

Депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин отметил, что ранее жители района жаловались на строительный мусор, неухоженность, заросли травы и плохое освещение территории между детскими садами и школой №24. «Мы проводили собрания с жителями, чтобы узнать, что они хотят видеть на этом месте. А когда появилась программа «Комфортная городская среда», увидели для себя большую возможность. В прошлом году шла подготовительная работа, корректировали документы. В первой половине этого года создали проект», - рассказал депутат.

По словам Константина Болотина, по проекту одна часть сквера будет предназначена для активного отдыха с площадкой для катания на роликах, а другая — для спокойного времяпрепровождения. Она будет отделена живой зеленой изгородью. «Это станет большим подарком для жителей», - добавил парламентарий.

Псков получил более 60 млн рублей на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда». В этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: территорию у школы №24, «Аллею ветеранов», парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, пространство у детского сада «Кораблик» и сквер на улице Технической, 14.