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Общество

Житель Острова не смог продать автомобиль из-за долга в 371 тысячу рублей

Житель Острова не смог продать автомобиль из-за долга в 371 тысячу рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства должника. Кроме того, мужчину ограничили в праве выезда за пределы страны.

Вскоре острович должен был оформить сделку по продаже автомобиля, но из-за долгов ему отказали в оформлении документов. После этого мужчина добровольно пришел на приём к судебному приставу-исполнителю и предоставил подтверждающий документ о полной оплате задолженности взыскателю.

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