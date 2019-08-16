Житель Острова не смог продать автомобиль из-за долга в 371 тысячу рублей

17:37, 16 августа 2019, ПАИ

Житель Острова не смог продать автомобиль из-за долга в 371 тысячу рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства должника. Кроме того, мужчину ограничили в праве выезда за пределы страны.

Вскоре острович должен был оформить сделку по продаже автомобиля, но из-за долгов ему отказали в оформлении документов. После этого мужчина добровольно пришел на приём к судебному приставу-исполнителю и предоставил подтверждающий документ о полной оплате задолженности взыскателю.