Мужчина на кухне — 3.0. №18. Романтический ужин от Александра Захарова

14:27, 27 августа 2019, ПАИ

Героем проекта Псковского агентства информации «Мужчина на кухне» стал проректор Псковского государственного университета по работе с молодежью, кандидат биологических наук Александр Захаров. Из предоставленных гипермаркетом «Лента» продуктов он приготовил в кулинарной мастерской семейного клуба «Компас знаний» стейки из форели с фасолью, а также рассказал о правильном питании, секретах приготовления овсяноблина, впечатлениях от Пскова и нынешней молодежи.

Жареные стейки из форели с фасолью и кунжутом — сегодня у нас романтический ужин в рамках правильного питания. Сейчас это модно!

Я нахожу время постоять дома у плиты, особенно с утра. Для этого нужно лишь встать пораньше, в часиков шесть. Можно успеть сделать и зарядку, и завтрак.

О правильном питании

Самое главное, соблюдать в еде правильность и последовательность. С утра лучше есть больше углеводов, которые содержаться в кашах. Люблю завтракать классической овсянкой с добавлением фруктов и ягод.

В обед к углеводам прибавляем белки. Можно употреблять белковую мясную пищу с овощами. Желательно, конечно, отказаться от жирного мяса. Жир лучше совсем исключить, а овощи можно есть всегда, без ограничений. Вечером же, исключительно белок, можно молочный.

О приготовлении овсяноблина

Самое любимое утреннее яство — это овсяноблин! Знаю порядка 15 рецептов его приготовления. Он очень просто готовится, важно лишь сделать овсяную муку: взбить овсянку в блендере. Она получается грубее чем та, которая продается в магазинах. Затем в блендер добавляете куриное яйцо, немного воды или молока. Потом еще раз взбиваете и отправляет смесь на хорошо раскаленную сковороду.

Когда овсяноблин перевернете второй раз, можно сверху добавить различную начинку — нет, не варенье, его лучше раз в год на большой праздник — например, можно положить банан, молотые орешки и посыпать сыром. Дальше закрываете крышкой на 2-3 минуты, дожидаясь расплавления сыра. И всё! Можно есть. Обалденная штука!

О пути в спортзал

Моя страсть к правильному питанию никак не связана с моим образованием. Однажды я понял, что жизнь прекрасна, жена готовит! А спустя 5-6 лет я посмотрел на себя в зеркало и понял — что-то не так. Я очень сильно расслабился. К тому моменту я весил 89 кг при росте 178 см. Даже стало тяжело ходить.

Сначала посещал спортзал, но это не помогло. Максимум, чего удалось достичь — сбросить пару килограммов после изнурительных тренировок. Затем «подсел» на тему правильного питания. Это и помогло мне за полгода сбросить порядка 6 кг. Я думаю: «Ну, всё. Отлично! Я в форме». Потом прошло еще полгода, и то, что не доедали дети, доедал папа. Снова вернулись те самые 89 кг.

Уже после этого я основательно занялся правильным питанием, параллельно — фитнесом. Составил себе различное меню, начитался блогов. Результат — за 3 месяца сбросил 12 кг.

О приглашении в ПсковГУ и задачах

На должность проректора по работе с молодежью [ранее должность называлась — проректор по воспитательной и социальной работе] меня пригласила врио ректора ПсковГУ Наталья Анатольевна Ильина, поскольку в Ульяновске я активно работал с молодежью.

Из ульяновского педагогического университета я ушел в 2017 году, последние два года занимался своим частным образовательным центром «Интенсив», параллельно — развитием молодежного предпринимательства.

В «Интенсиве» мы обучаем тем профессиям, которые не зарегистрированы в соответствующем реестре. Например, SMM-щик, интернет-маркетолог, бариста, логист и другие. Сейчас в центре есть управляющий и я полностью вышел из «операционки».

Все мои усилия сейчас направлены на работе в ПсковГУ. В число первоочередных задач входит молодежная политика, которая станет системной, массовой и результативной.

Также идет работа на улучшение социальной защиты обучающихся. Кроме этого, большой фронт работ коснется студенческих общежитий, где придется трудиться долго и планово. И это вопрос не одного года.

О проблеме вузов

Пожалуй, самая большая проблема большинства высших учебных заведений России в том, что они медлительны и устарели. Студент должен иметь возможность на любом курсе бакалавриата сменить профиль, учитывая те изменения, которые происходят на рынке труда. Многие вузы не позволяют этого сделать.

О Пскове

Первое, на что я обратил внимание, когда приехал в Псков, — город мне не показался чужим. Хоть Ульяновск раза в три побольше, города достаточно схожи по зданиям и застройке, улицам и людям. Но в Ульяновске нет таких красивых исторических мест, подобного культурного наследия.

Впечатления от города достаточно позитивные. Спустя неделю пребывания в Пскове я точно решил, что никуда не собираюсь уезжать, остаюсь. Кстати, в Ульяновске шаверму называют шаурмой.

Первые два месяца не мог никуда вырваться, хотя мне рассказывали об огромном количестве достопримечательностей в регионе. Затем удалось посетить Изборскую крепость — потрясающее место. В тот момент там проходил фестиваль исторической реконструкции «Железный град». Также побывал на Кургане Дружбы и Линии Сталина.

О молодежи

Самая главная отличительная черта современной молодежи, которая им в какой-то степени мешает — они хотят всё и сразу, здесь и сейчас. Если что-то сразу не приносит пользы, для них это не столь интересно.

А так, они такие же ребята, у них интересные мысли. Они очень сообразительные и быстрее, чем мы. Как время ускорилось, так и они вместе с ним.

Романтический ужин



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Рецепт (на 4 порции)

Начнем с фасоли. Она замороженная, поэтому ее лучше немного поварить. Фасоль будет нашим гарниром. Нальем в кастрюлю воду и отравим фасоль на плиту.

Пока она готовится, сделаем необходимые заготовки. Натрем сыр, который потребуется для соуса. Люблю много сыра — он полезный!

Параллельно сделаем украшения, которые понадобятся в конце. Нарежем огурцы.

Затем перец.

Подготовим зелень.

Почистим чеснок. Не забудьте, если чеснока будет много, романтика ужина может улетучиться. Затем нарежем помидоры.

Смажем маслом стейки из форели. Вообще, есть фишка, чтобы жарить всё без масла — следует лишь раскалить сковороду с антипригарным покрытием.

Соль по вкусу.

Перец тоже по вкусу, но я люблю много перца!

Для фасоли нужен кунжут. Сырой он не такой вкусный, поэтому его необходимо слегка обжарить. Когда он станет золотистого цвета, можно выключать.

Отправляем жариться форель. Каждую сторону нужно обжарить по 5 минут на средней мощности.

Затем прерываем варку фасоли, когда она стала помягче, и отправляем ее жариться в сливочном масле, отдельно от рыбы.

Добавляем в фасоль перец и соль по вкусу. В идеале, можно добавить прованские травы, базилик.

Отправляем в фасоль уже пожаренный кунжут, нарезанный чеснок и пару минут потомим.

Приступаем к готовке соуса. Наливаем в емкость сливки, доводим их до кипения.

Затем добавляем чуть-чуть соли и много — на мой вкус — перца.

Отправляем в сливки столовую ложку муки, чтобы придать ему консистенцию соуса. После этого — сыр. В процессе приготовления соуса помешиваем его.

Выкладываем форель на тарелки, добавляем к ней фасоль, соус и украшаем зеленью и овощами.

Выжимаем на рыбу лимон.

Собственно говоря, наш ужин готов!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Лента» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда! Напомним, вторая по счету «Лента» открылась в Пскове 28 декабря по адресу: улица Труда, 54.

Особая благодарность - семейному клубу «Компас знаний», в мастер-классах, курсах и интересных проектах которого могут принять участие все псковичи!