Елена Полонская на личном приёме решала жилищные вопросы псковичей

18:14, 16 августа 2019, ПАИ

Приём граждан по личным вопросам провела исполняющая полномочия главы Пскова, депутат округа №8 Елена Полонская. В рамках приёма к и. п. главы города псковичи обращались по жилищным вопросам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, жительница Пскова попросила Елену Полонскую помочь в подключении 15 домов на улице Мирожской к городскому водоснабжению. Она предложила установить на её улице водоразборную колонку. Представитель муниципального предприятия «Горводоканал» заверил, что реализация такого проекта возможна, и взял вопрос в проработку.

Также к и. п. главы Пскова обратилась мать пятерых детей. Она попросила Елену Полонскую помочь с расселением её семьи из аварийного дома. Представитель управления по учёту и распределению жилой площади пояснил, что дом, в котором проживает псковичка, стоит в графике программы переселения на 2024 год. Елена Полонская посоветовала псковичке до момента получения новой квартиры обратиться в городское управление по учету и распределению жилплощади с заявлением о предоставлении ей жилья в коммерческий найм.

Кроме того, на личный приём к Елене Полонской пришёл 22-летний пскович. Он - сирота. Сообщил, что сейчас проживает в постинтернатном жилье, в котором сможет жить до достижения 23-летнего возраста. Сотрудник управления по учету и распределению жилплощади пояснил, что данный гражданин состоит в очереди на жилье по решению суда и получит положенную жилплощадь к концу 2020 года. Елена Полонская предложила псковичу также подать заявление на коммерческий найм, чтобы с момента 23-летия до получения жилья проживать на съемной квартире с возможностью материальной помощи от социальной опеки. Глава муниципалитета также отметила, что в случае необходимости готова оказать содействие в получении юридической помощи.