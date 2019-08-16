0
18:14
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
17:34
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
17:17
Интересные места Псковской области: Куда съездить в выходные
16:52
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
16:03
Новый причал появится на Псковском озере
14:25
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
13:59
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
Еще новости
Общество

Псковичам напомнили о мерах противопожарной безопасности

16 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах, в том числе по местам проживания многодетных семей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, рейдом был охвачен жилой сектор по улицам Светлая, Майская, Хвойная, Трохина и Хвойный переулок.

В ходе рейда с жителями города были проведены беседы и противопожарные инструктажи на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории. Проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, напомнены номера вызовов пожарно-спасательных подразделений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
16 августа 2019
Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
16 августа 2019
Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
16 августа 2019
«Семь раз отмерь» - 16 августа (ЗВУК)
Новый причал появится на Псковском озере
16 августа 2019
Новый причал появится на Псковском озере
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
16 августа 2019
Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России создадут на базе ПсковГУ
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
16 августа 2019
Юлия Пересильд в программе «А поговорить?..» рассказала о Пскове, детстве, убийстве отца и отношениях с Учителем и Месхиевым
17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю
16 августа 2019
17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю
Добровольцев приглашают на субботник в псковский зооприют «Лесопилка»
16 августа 2019
Добровольцев приглашают на субботник в псковский зооприют «Лесопилка»

Идет загрузка...