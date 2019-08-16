Псковичам напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:30, 16 августа 2019, ПАИ

16 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах, в том числе по местам проживания многодетных семей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, рейдом был охвачен жилой сектор по улицам Светлая, Майская, Хвойная, Трохина и Хвойный переулок.

В ходе рейда с жителями города были проведены беседы и противопожарные инструктажи на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории. Проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, напомнены номера вызовов пожарно-спасательных подразделений.