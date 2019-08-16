В исправительной колонии №3 состоялся «День открытых дверей»

20:24, 16 августа 2019, ПАИ

В Идрице, на участке колонии-поселения исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области состоялся «День открытых дверей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, на мероприятие были приглашены представители администрации поселка Идрицы, сотрудники УФСИН и родственники осужденных.

По прибытию приглашенных лиц прошел инструктаж, после которого врио заместителя начальника учреждения Дмитрий Фалеев рассказал историю создания, развития ИК-3 и участка колонии-поселения.

Далее для гостей состоялась ознакомительная экскурсия по объектам участка колонии-поселения, в ходе которой посетители посмотрели производственные помещения, подсобные помещения отряда № 10 и санитарно-бытовое устройство условий отбывания наказания осужденных.

Для родственников был показан видеоролик, подготовленный студией кабельного телевидения при учреждении, про условия отбывания наказания на участке колонии-поселения. Затем для близких и осужденных было организовано чаепитие и предоставлено время для общения.

По окончании мероприятия руководство ИК-3 совместно с прибывшими лицами подвели итоги встречи и побеседовали на интересующие темы.