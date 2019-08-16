Сотрудники псковского ГУ МЧС сдали нормативы по физической подготовке

20:50, 16 августа 2019, ПАИ

16 августа сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области сдали ежемесячные нормативы по физической подготовке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Нормативы включали в себя для мужчин - бег на 1000 метров, подтягивание на перекладине, челночный бег 10 по 10 метров; для женщин - бег на 1000 метров, силовое комплексное упражнение, челночный бег 10 по 10 метров.

«Физическая подготовка необходима для развития и совершенствования физических качеств сотрудников таких как быстрота, сила, ловкость, выносливость. Она направлена на воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности. Наконец, в ходе физических занятий повышается мастерство специалистов в служебно-прикладных видах спорта. В целях повышения уровня физической подготовленности и успешного выполнения своих служебных обязанностей, личный состав обязан регулярно посещать занятия по физической подготовке, так как она является обязательной частью его профессиональной подготовки.», - отметили в пресс-службе регионального ведомства.