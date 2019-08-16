Сотрудники псковского ГУ МЧС сдали нормативы по физической подготовке
16 августа сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области сдали ежемесячные нормативы по физической подготовке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Нормативы включали в себя для мужчин - бег на 1000 метров, подтягивание на перекладине, челночный бег 10 по 10 метров; для женщин - бег на 1000 метров, силовое комплексное упражнение, челночный бег 10 по 10 метров.
«Физическая подготовка необходима для развития и совершенствования физических качеств сотрудников таких как быстрота, сила, ловкость, выносливость. Она направлена на воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности. Наконец, в ходе физических занятий повышается мастерство специалистов в служебно-прикладных видах спорта. В целях повышения уровня физической подготовленности и успешного выполнения своих служебных обязанностей, личный состав обязан регулярно посещать занятия по физической подготовке, так как она является обязательной частью его профессиональной подготовки.», - отметили в пресс-службе регионального ведомства.