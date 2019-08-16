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Общество

Псковичей приглашают привиться от гриппа

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против гриппа с 15 августа по 15 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, обращаться можно к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

в офисах врача общей практики:

В субботу обращайтесь в поликлинику №2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.23, к дежурному врачу-терапевту с 8 до 15 часов.

Проводится выездная вакцинация на мобильном ФАПе.

График проведения выездной вакцинации обновляется еженедельно.

Прививки проводятся бесплатно. При себе иметь паспорт.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики). Телефон приемной главного врача 53-49-42

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