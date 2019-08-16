В Псковской области запрещён ввоз более двух центнеров белорусской варёной колбасы
14 августа должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок запрещён ввоз 220 килограммов варёной колбасы из мяса птицы.
Готовая мясная продукция, произведённая ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», следовала автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.
Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.
По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении