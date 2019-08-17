Сохранить аллею каштанов у реки Великой просят в Пскове

08:37, 17 августа 2019, ПАИ

В Пскове может погибнуть аллея каштанов. Она была высажена в период работы крупного предприятия на берегу реки Великой - Радиозавода. С просьбой о ее сохранении обратился пскович Арсений Мансуров. Он написал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Когда-то в городе Пскове действовал могучий Радиозавод. В жизни предприятия были задействованы тысячи людей. На заводе и рядом с заводом была построена гигантская инфраструктура. К сожалению, к настоящему моменту от гигантского предприятия практически ничего не осталось», - написал он.

Мужчина обратил внимание: в течение многих лет за каштанами никто не ухаживает, деревья заболели. «Полагаю, что если и дальше ничего не делать, то через некоторое время деревья погибнут», - отметил автор.

Он попросил «в память о прошлом поколении псковичей, работавшем на столь могучем предприятии, сохранить деревья вдоль реки Великой».