Энергетики Псковской ГРЭС приняли участие в велопробеге в честь годовщины пуска первого энергоблока

09:36, 17 августа 2019, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» приняли участие в велопробеге, посвященном 26-й годовщине пуска первого энергоблока, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

По традиции, маршрут пролегал по одной из главных улиц поселка Дедовичи. Конечной точкой пути была выбрана Большехрапская ГЭС, расположенная на реке Шелонь. Гидроэлектростанция, мощностью 0,1 Мвт была построена в 50-егоды XX века для обеспечения потребности сельскохозяйственных предприятий в электроэнергии. В настоящее время Большехрапская ГЭС выведена из эксплуатации.

Общая длина маршрута составила около 30 км. В середине пути, на территории ГЭС, энергетики провели командные соревнования по мини-футболу, волейболу и дартсу. После чего участники велопробега успешно преодолели оставшуюся часть дистанции.

«Велопробег в честь годовщины пуска первого энергоблока стал для нас доброй традицией, – отметил Владимир Станкевич, главный инженер Псковской ГРЭС. – Это мероприятие способно привлечь внимание к спорту, сделать спортивный образ жизни нормой и привычкой молодого поколения. Кроме того, таким способом мы хотим отдать дань памяти строителям, монтажникам, наладчикам Псковской ГРЭС, обеспечивая связь и преемственность поколений».

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 91 Гкал/ч.

ПАО «ОГК-2» – ведущая компания тепловой генерации в составе 12 электростанции суммарной установленной мощностью 18,958 ГВт.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).