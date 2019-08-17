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Общество

Готовность к отопительному сезону Пушкиногорского района оценил вице-губернатор

Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области, с рабочей поездкой побывал в Пушкиногорском районе. В центре внимания была подготовка к отопительному сезону и ремонт дорог, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

Как рассказал глава района Александр Баранов, жилищный фонд готов к отопительному сезону более чем на 80 процентов, проведены плановые работы по диагностике и ремонту сетей. Запасы уголя составляют 72 процента, дров - 93 процента, мазта - 9 процентов. 

«Своевременная подготовка к отопительному сезону стала возможной благодаря принятому губернатором области Михаилом Ведерниковым решению об авансировании из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Выделенные средства позволили провести работы по обслуживанию инженерных сетей», - уточнил глава района. 

В рамках дорожных работ восстановлено полотно на участке от Пушкинских Гор до Пушкиногорскогошоссе, гравийное покрытие на отдельных участках автомобильных дорог «Пушкинские Горы - Захино - Барабаны». Отремонтированы дороги на шести улицах в городском поселении «Пушкиногорье», автодорога «Васильевское-Андрохново» протяженностью более 3 км.

Сейчас завершается ремонт на объездном участке вокруг Святогорского монастыря. В сентябре планируется установить 5 автопавильонов.
Кроме того, в 2019 году будет отремонтирован участок автомобильной дороги «Пушкинские Горы-Клоня» протяженностью более 13 км.

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