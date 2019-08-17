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Общество

В Пушкинских Горах монтируют современную детскую игровую площадку

В парке «Лукоморье» Пушкинских Гор в эти дни идет монтаж современной детской игровой площадки. Стоимость оборудования для нее составляет 1,5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

По основания детской площадки укладывают асфальт. Сверху уложат прорезиненное покрытие и смонтируют игровое оборудование. Площадь объекта составит 20 на 30 метров. Рядом смонтируют место для отдыха родителей. 

Финансируются работы за счет средств областного и районного бюджетов. 

 

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