В Пушкинских Горах монтируют современную детскую игровую площадку

10:14, 17 августа 2019, ПАИ

В парке «Лукоморье» Пушкинских Гор в эти дни идет монтаж современной детской игровой площадки. Стоимость оборудования для нее составляет 1,5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По основания детской площадки укладывают асфальт. Сверху уложат прорезиненное покрытие и смонтируют игровое оборудование. Площадь объекта составит 20 на 30 метров. Рядом смонтируют место для отдыха родителей.

Финансируются работы за счет средств областного и районного бюджетов.