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Общество

Реконструкция очистных сооружений в Пушкинских Горах может быть выполнена за федеральные деньги

В Пушкинских Горах остро стоит вопрос состояния очистных сооружений. В поселке с рабочим визитом побывал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. Одним из вопросов, которому было уделено внимание, стала реконструкция сооружений канализации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. 

В ведомстве уточнили, что в первую очередь необходимо восстановить приемную камеру, вентиляционную систему, построить новые первичные отстойники, модернизировать систему электроснабжения, управления и контроля электрооборудования. В перечень работ также необходимо включить реконструкцию водовыпуска и ремонт иловых площадок. 

Таких средств у района нет. Василий Осипов поручил подготовить проектно-сметную документацию.

«Будем прорабатывать варианты. Одним из решений вопроса может стать выполнение реконструкции очистных сооружений с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», - отметил заместитель главы региона. 

Он уточнил, что  работы в Пушкинских Горах могут быть выполнены в рамках 1451-го Постановления правительства Российской Федерации. Оно предполагает господдержку регионов на модернизацию коммунального хозяйства.

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