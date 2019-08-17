Реконструкция очистных сооружений в Пушкинских Горах может быть выполнена за федеральные деньги

12:59, 17 августа 2019, ПАИ

В Пушкинских Горах остро стоит вопрос состояния очистных сооружений. В поселке с рабочим визитом побывал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов. Одним из вопросов, которому было уделено внимание, стала реконструкция сооружений канализации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь необходимо восстановить приемную камеру, вентиляционную систему, построить новые первичные отстойники, модернизировать систему электроснабжения, управления и контроля электрооборудования. В перечень работ также необходимо включить реконструкцию водовыпуска и ремонт иловых площадок.

Таких средств у района нет. Василий Осипов поручил подготовить проектно-сметную документацию.

«Будем прорабатывать варианты. Одним из решений вопроса может стать выполнение реконструкции очистных сооружений с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», - отметил заместитель главы региона.

Он уточнил, что работы в Пушкинских Горах могут быть выполнены в рамках 1451-го Постановления правительства Российской Федерации. Оно предполагает господдержку регионов на модернизацию коммунального хозяйства.