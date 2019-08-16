В крепости на полуострове Крым нашли склад авиабомб

13:43, 17 августа 2019, ПАИ

В крепости города Керчь в Крыму найден крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Эксперты насчитали около 1700 осколочных авиабомб, вес каждой из них составляет 2,5 кг. Наряду с ними там же находилась 100-килограммовая фугасная авиабомба, сообщает РИА Новости.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что находка была сделана при разминировании территории. Все боеприпасы были извлечены и вывезены на полигон, где к этому моменту их уже уничтожили.

Известно, что это не первая подобная находка. Весной 2019 года в Крыму была уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны, вес которой составлял 500 кг. Нашли ее дайверы в 250 метрах от берега.