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Общество

В Псковской области ищут Малышевых-Ивановых

Фото из семейного альбома заявительницы. На снимке семья Ивановых-Малышевых.

Телепроект «Жди меня» разыскивает в Псковской области Малышевых-Ивановых. Письмо с просьбой их отыскать в адрес программы прислала Анна Смолякова. Она указала, что является дочерью Михаила Ивановича Иванова, родившегося в 1922 году в деревне Пахомово Опочецкого района.

Как рассказал Псковскому агентству информации волонтер телепроекта в регионе, в письме заявительницы указано, что в семье было семеро детей - одна дочь и шесть сыновей. Деда звали Иван Иванович Иванов. Удивительно, но у его потомков две фамилии - Ивановы у старших детей и Малышевы у младших. Произошло это, как пояснила автор обращения, из-за того, что в деревне проживала еще одна семья Ивана Иванова и нередко возникала путаница в документах. «В конце концов младших детей  стали называть Малышевыми», - уточнила Анна Смолякова.

Ей известно, что сестру отца звали Зоя, одного из братьев - Геннадий. Ничего об их судьбах, о детях своих родственников ей неизвестно.

Она просит жителей Псковской области откликнуться и помочь в поиске информации и, возможно, контактов с Малышевыми-Ивановыми.

Читатели Псковского агентства информации могут написать отклики на адрес электронной почты волонтеров программы «Жди меня»: pskovnews@mail.ru.

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