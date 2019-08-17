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Общество

Перечень нуждающихся в ремонте объектов в Идрице представят псковскому губернатору

В 2020 году в Псковской области при проведении торжеств по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание будет уделено поселку Идрица Себежского района. Именно штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был поднят в мае 1945 года над Рейхстагом в Германии. В администрации Псковской области прошло заседание под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой, посвященное подготовке памятных мероприятий в честь 75-летия Победы. 

Праздничная программа - это лишь капля в череде мероприятий. На данный момент в плане ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования, ремонт дорог и благоустройство улиц и дворов поселка. 

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заместитель губернатора поручила подготовить и направить в адрес главы региона дополнительный перечень объектов, которым необходима реконструкция, но ранее они не включались в план работ. 

Часть из них выполнят уже к маю 2020 года. В целом план составлен на несколько лет.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в Идрице по инициативе губернатора Михаила Ведерникова установят памятный знак, посвященный знамени Победы. 

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