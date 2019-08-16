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Культура

Юбилей отмечает псковская музыкальная группа «Старый город»

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Музыкальный коллектив «Старый город» в 2019 году отмечает юбилей - пятилетие. В состав группы входят музыканты-любители из Пскова: барабанщик Владимир Поляков, бас-гитарист Игорь Никитин, клавишник Игорь Дружинин, баянист Александр Полуян, гитарист и вокалист Роман Суховский. Все они работают в муниципальном учреждении «Специализированная служба». И написание песен, запись музыки и съемки клипов - это всего лишь хобби.

Накануне в гости к музыкантам заглянула и.п. главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Она пообщалась с составом коллектива, узнала об истории его создания и о творческих планах. В ближайшее время «Старый город» едет с выступлениями в Минск  (Белоруссия) и Санкт-Петербург.

Первоначально обсуждалось название группы - «Дети понедельника». Однако впоследствии музыканты остановились на варианте «Старый город». «Ведь мы - группа из Пскова, действительно старинного и древнего города», - уточнил Роман Суховский.

В репертуаре коллектива самые разные музыкальные композиции - от регги до шансона. 

 

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