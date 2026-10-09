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Культура

«Минкульт»: хранители печорского органа – о музыке, акустике и концертах при свечах

Концертирующие органисты, организаторы концертов органной музыки в Печорах, лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина стали гостями программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 8 октября.

Главное из эфира:

– Денис Маханьков и Дина Ихина – хранители единственного духового органа в Псковской области – инструмента в кирхе Святого Петра в Печорах, который входит в пятёрку исторических органов России;

– печорский орган – единственный исторический орган (построен в 1926 году) в провинциальном городе: остальные сохранившиеся исторические органы России находятся в Москве и Петербурге. Инструмент не переносился и не перестраивался после Великой Отечественной войны;

– печорский орган – позднеромантический, симфонический: 31 регистр, около 1 500 труб и пневматическая трактура. Звучание органа всегда зависит от акустики и пространства. В кирхе Святого Петра реверберация около 3–3,5 секунды – это «золотая середина» для органа;

– орган принципиально отличается от фортепиано: сила нажатия не меняет громкость, органист управляет длиной звука, играет руками и ногами и следит за тремя нотными строками. Инструмент сравнивают с симфоническим оркестром и хором.

– воздух в орган раньше накачивали люди-кальканты. В Печорах сохранилась возможность играть без электричества: когда в этом сезоне сгорел мотор, концерт с детским филармоническим оркестром состоялся благодаря добровольцам, качавшим воздух вручную. Им аплодировали после концерта;

– орган в кирхе расположен на двух этажах: механизмы – на первом, трубы – над органистом. Поэтому музыкант слышит инструмент так же, как публика, что бывает не везде;

– супруги играют вдвоём, в четыре руки, и называют орган «микрокосмосом», где один исполнитель ведёт диалог с целым оркестровым миром;

– в Печорах проходят концерты «Орган при свечах». Свечи и приглушённый свет помогают глубже слышать музыку: когда зрение отключается, слух настраивается иначе. В программах участвуют другие инструменты и вокал, выступают известные органисты России, в том числе Владимир Хомяков, Даниэль Зарецкий;

– к переложениям рок-хитов и саундтреков гости относятся без негатива, но против того, чтобы концертные площадки навязывали исполнителям только саундтреки и мировые рок-хиты в ущерб академической музыке. Просветительская миссия для них важнее;

– публика в Печорах особая: есть слушательница, которая приезжает из Лавров и после концерта идёт домой пешком – автобусы уже не ходят; есть пожилая зрительница Любовь Константиновна, которая не пропускает ни одного концерта и дарит всем музыкантам цветы;

– многие люди ещё ни разу не слышали орган вживую. Гости приглашают псковичей не упускать эту возможность и приехать в Печоры, чтобы услышать музыку Баха и других композиторов.

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